Pizzeria Lello di Spoltore spicca al campionato mondiale della Pizza Doc a Paestum

Paolo Bighi, Alfredo Pettinato e Claudiu Vladut Acatrinei della pizzeria Lello di Spoltore hanno gareggiato nel Campionato Mondiale Pizza Doc che si è svolto a Paestum e hanno conquistato il settimo posto nei fritti.

Nella mattinata di oggi, martedì 21 novembre, il personale della pizzeria è stato accolto e salutato dal sindaco Chiara Trulli e dell’assessore alle attività produttive Stefano Sebastiani.

2500 gli artisti della pizza in gara, provenienti da ogni parte del mondo, suddivisi in 17 categorie.

Altro piazzamento significativo per la pizzeria Lello è il 65° posto nella categoria contemporanea gourmet.

Attualmente la pizzeria è gestita amministrativamente da Gennaro, primogenito di Lello, all’anagrafe Raffaele Fioccola, scomparso nel 2022.

In cucina ci sono invece i discepoli di Lello: Bighi, Pettinato e Acatrinei vengono da luoghi diversi (il primo è spoltorese, il secondo siciliano e il terzo rumeno) ma hanno lavorato per anni al fianco del fondatore. "Portiamo avanti le sue idee" spiega Bighi. "Il livello delle pizzerie negli ultimi anni si è alzato, bisogna stare al passo sempre".

Tra i piatti cucinati in provincia di Salerno la frittatina alla carbonara, al pistacchio, arancini e supplì. La pizza presentata era invece caratterizzata da una vellutata di zucca con bufala, misto funghi, castagne. "Attività come quella creata da Lello sono importanti proprio perché diventano serbatoi di talento, competenze, cultura imprenditoriale" aggiunge Sebastiani. "Al suo interno si formano professionalità che diventano poi in grado di proseguire autonomamente un percorso lavorativo e arricchiscono il territorio. Sicuramente un domani questi ragazzi potranno creare nuove pizzerie e ristoranti con il know how che hanno acquisito". Presente ovviamente anche Gennaro Fioccola: "sono orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto, ma soprattutto sono sicuro che parteciperemo ancora e scaleremo tutte le classifiche, soprattutto nel gradimento degli appassionati di pizza che ogni giorno ci scelgono per passare una serata in compagna della buona tavola".