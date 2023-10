Niko Romito è il migliori chef d’Italia, insieme a Bottura: premiato da Gambero Rosso per il settimo anno consecutivo

Niko Romito è lo chef italiano che da sette anni conquista il primo posto nella classifica firmata da Gambero Rosso. Quest’anno si trova sul podio insieme a un altro grande nome della cucina italiana: Massimo Bottura.

La mente creativa del ristorante Reale di Castel di Sangro ha ottenuto 96 punti su 100 nell’ultima guida ai migliori Ristoranti d’Italia 2024 di Gambero Rosso.

Durante la cerimonia di premiazione, in cui sono state conferite alla sua insegna le Tre Forchette, ha dichiarato:

“Sono felice di essere qui, per me e per il mio gruppo. Un ennesimo passo avanti ed è bello ritrovarsi per il settimo anno consecutivo in questa posizione, a 96 punti della guida 'Ristoranti d'Italia' del Gambero Rosso. Una gioia grande il podio; si attesta che ce la faccio, continuerò a farcela e ci proverò ancora".

E ha aggiunto di essere fiero del fatto che sono stati premiato anche sei ragazzi usciti dalla sua accademia. “Per me è importante anche rilasciare qualcosa dell'idea di bellezza e del buono nella mia cucina, della ricerca e nel mio modo di fare impresa. Con Bulgari a Roma siamo alla settima apertura, e abbiamo fatto tanto all'estero per esportare la bellezza e le qualità italiane. Quando per sei mesi ho rappresentato l'Italia a Expo Dubai ho visto quanto voglia c'è nel mondo di assaggiare a morsi l'Italia, di mangiare italiano, di bere italiano, di conoscere lo stile e il modo di vivere italiano. Tutti insieme possiamo crescere".

Lo chef abruzzese è stato inoltre premiato con le "Tre cocotte" grazie allo Spazio Niko Romito Bar e Cucina a Roma.