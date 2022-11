Migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia 2023: la nuova guida che premia anche l’Abruzzo

Di Luciano Ferraro e Luca Gardini, la nuova guida ai Migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia 2023 del Corriere della Sera è finalmente disponibile. Premiati i vini che si sono distinti e le cantine che hanno lavorato meglio in termini di qualità. Tra i riconoscimenti e i premi speciali più importanti sono stati assegnati il “Premio dell’Anno 2023” a Francesca Moretti, “donna della svolta green del gruppo Terra Moretti”. Quello di “Vignaiola dell’Anno” è andato a Valentina Argiolas, mentre a Sting e sua moglie Trudie Styler è stato conferito il “Premio Vignaiolo Verde” per il lavoro fatto nella loro tenuta Palagio in Toscana.

Anche all’Abruzzo sono stati assegnati diversi riconoscimenti, di cui uno tra i migliori vini d’Italia, e quattro per le migliori cantine.

A trionfare c’è il Trebbiano d’Abruzzo Doc Fosso Cancelli 2020 Chiara Ciavolich.

Per quanto riguarda le migliori cantine d’Abruzzo troviamo, ancora una volta, Ciavolich insieme a Codice Citra di Sandro Spella, Tenuta Cerulli Spinozzi di Enrico Cerulli e Valentini di Francesco Paolo Valentini.

La guida 2023 “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia”

110/100

Barolo Docg Monvigliero - 2018 Comm. G.B. Burlotto

Barolo Docg Ravera Riserva Vigna Elena 2016 Elvio Cogno

Bolgheri Sassicaia Doc Sassicaia 2019 Tenuta San Guido

100/100

Barolo Docg Ester Canale Rosso Particella 251P dell’antica Vigna Rionda 2018 Giovanni Rosso

Barolo Docg San Rocco 2018 Azelia

Franciacorta Docg Brut Teatro alla Scala Bellavista

Franciacorta Docg Dosaggio Zero Cabochon Doppiozero Monte Rossa

Toscana Igt I Sodi di San Niccolo’ 2018 Castellare di Castellina

Toscana Igt Oreno 2020 Tenuta Sette Ponti

Toscana Igt Saffredi 2020 Fattoria Le Pupille

Toscana Igt Solengo 2020 Argiano

99/100

Brunello di Montalcino Docg Tenuta Nuova 2018 Casanova di Neri

Chianti Classico Docg Riserva 2019 Volpaia

Costa d’Amalfi Furore Bianco Doc Fiorduva 2020 Marisa Cuomo

Marsala Doc Vergine Riserva 2008 Florio

Toscana Igt Petra 2019 Petra

98+/100

Barbaresco Docg Pajoré 2019 Rizzi

Barolo Docg Gavarini Chiniera 2018 Elio Grasso

Bolgheri Superiore Doc Greppicaia 2019 I Greppi

98/100

Alghero Cabernet Riserva Doc Marchese di Villamarina 2016 Sella & Mosca

Alto Adige Doc Lagrein Riserva Taber 2020 Cantina Bolzano

Barolo Docg Brunate 2018 Vietti

Bolgheri Superiore Doc Guado al Tasso 2019 Marchesi Antinori - Tenuta Guado al Tasso

Brunello Di Montalcino Docg 2018 Le Potazzine

Franciacorta Docg Dosage Zero Vintage Collection 2017 Ca’ Del Bosco

Franciacorta Docg Pas Dosé Millesimato Ziliani C 2018 Chiara Ziliani

Franciacorta Docg Saten 2018 Contadi Castaldi

Paestum IGP Fiano Pian Di Stio 2021 San Salvatore 1988

Terre Siciliane Igt Salealto 2019 Cusumano

Trebbiano d’Abruzzo Doc Fosso Cancelli 2020 Chiara Ciavolich

Val d’Arno di Sopra Doc Merlot Vigna Galatrona 2020 Petrolo

Vigneti delle Dolomiti Igt San Leonardo 2017 San Leonardo

97+/100

Barbaresco Docg Faset 2019 Paitin

Barolo Docg Brunate 2018 Enzo Boglietti

Ruché di Castagnole Monferrato Docg Riserva Limpronta 2019 Montalbera

Toscana Igt Migliorè 2018 Vallepicciola

97/100

Alghero Liquoroso Riserva Doc Anghelu Ruju 2006 Sella & Mosca

Alto Adige Doc Pinot Nero Ludwig Barth von Barthenau Vigna Roccolo 2017 J. Hofstätter

Alto Adige Valle Isarco Doc Kerner 2021 Köfererhof

Amarone della Valpollicella Docg Riserva Lilium Est 2012 Tenuta Sant’Antonio

Barbaresco Docg Fausoni 2019 Sottimano

Barolo Docg Aleste 2018 Sandrone

Barolo Docg Brunella 2018 Boroli

Barolo Docg Riserva Monprivato 2017 Giuseppe Mascarello e Figlio

Chianti Classico Docg Gran Selezione Badiòla 2019 Marchesi Mazzei

Fiano di Avellino Docg 2019 Pietracupa

Friuli Colli Orientali Doc Pinot Grigio Ramato Riserva 2019 Specogna

Passito di Pantelleria Doc Bukkuram Sole d’agosto 2020 2020 Marco De Bartoli

Sicilia Doc Saia 2020 Feudo Maccari

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2019 De’ Ricci

96+/100

Brunello di Montalcino Docg Vigna Marrucheto 2017 Banfi

Etna Bianco Doc Zottorinotto 2020 Tornatore

Montecucco Docg Sangiovese Riserva Poggio Lombrone 2018 Collemassari

96/100

Alto Adige Doc Bianco Stoan 2020 Cantina Tramin

Alto Adige Doc Pinot Nero Filari Di Mazzon 2018 Ferruccio Carlotto

Barbaresco Docg Riserva Pora 2017 Musso

Barolo Docg Lecinquevigne 2018 Damilano

Barolo Docg Mosconi 2018 Pio Cesare

Brunello di Montalcino Docg La Mannella 2017 Cortonesi

Chianti Classico Docg 2019 Tenuta Perano

Chianti Classico Docg Gran Selezione Il Solatio 2017 Castello di Albola

Colli Tortonesi Doc Timorasso Fausto 2018 Vigne Marina Coppi

Fiano di Avellino Docg Elle 2019 Laura De Vito

Marche Sangiovese IGP Greppo Di Sotto 2017 Lucio Pompili

Moscato d’Asti Docg Canelli Biologico Moscata 2021 Mongioia

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Tridik Quota 430 Colesel

Venezia Giulia IGP Malvasia Collezione di Famiglia 2021 Ronco Dei Tassi

95+/100

Brunello di Montalcino Docg 2017 Il Poggione

Brunello di Montalcino Docg 2017 Sassetti Livio Pertimali

Montefalco Sagrantino Docg Molino dell’Attone 2016 Antonelli San Marco

95/100

Aglianico del Vulture Doc Don Anselmo 2018 Paternoster

Alto Adige Val Venosta Doc Riesling 2021 Falkenstein

Brunello di Montalcino Docg Poggio Cerrino 2017 Tiezzi

Chianti Classico Docg Terziere di Tramontano 2019 Geografico

Fiano di Avellino Docg 2021 Di Meo

Lambrusco Leclisse Paltrinieri

Lessini Durello Doc Riserva Metodo Classico Ioaura 2014 Tonello

Rocca d’Orcia Doc Villaggio 2020 Podere Forte

Romagna Albana Docg Passito 2018 Bissoni

Toscana Bianco Igt Pantagruel 2020 Castello Della Mugazzena

Valle D’aosta Dop Neige D’or Les Crêtes

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Doc Le Vaglie 2021 Santa Barbara

Vino Bianco 10 Vendemmie Limited Edition Tenuta Ulisse

94/100

Alto Adige Doc Bianco Cuvée Nama 2018 Nals Margreid

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Docg R.D.O Ponente Brut 2021 Masottina

Elba Vermentino Doc 2021 Chiesina di Lacona

Lacryma Christi del Vesuvio Bianco Doc Vigna del Vulcano 2019 Cantine Villa Dora 211

Piave Doc Tai Iconema 2019 Ca’ Di Rajo

Romagna Docg Albana Valleripa 2020 Tenuta Casali

Romagna Sangiovese Doc Dado 2018 Enio Ottaviani 198

Rosso di Montalcino Doc 2020 Capanna

Trento Doc Brut Blanc de Blancs Maso Martis

Vermentino di Gallura Docg Superiore Fiore del Sasso 2020 La Contralta

93/100

Campi Flegrei Doc Piedirosso Vigna Delle Volpi 2018 Agnanum

Gioia del Colle Dop Primitivo Marpione 2018 Tenuta Viglione

Pecorello Igt Oneiro 2021 Baroni Capoano

Rosso di Montalcino Doc 2020 Canalicchio di Sopra

Rosso di Montalcino Doc 2020 Talenti

92/100

Rosso di Montalcino Doc 2020 Sanlorenzo

91/100

Salento Igt Rosato Flarò 2021 Vespa

Le cantine de “I migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia 2023”

Valle d’Aosta

Grosjean - Fratelli Grosjean

Les Crêtes - Elena e Eleonora Charrère

Piemonte

Ceretto - Bruno Ceretto

Damilano - Paolo Damilano

Elvio Cogno - Nadia Cogno e Valter Fissore

La Spinetta - Giorgio Rivetti

Mascarello Giuseppe e figlio - Mauro Mascarello

Michele Chiarlo - Michele Chiarlo

Pio Cesare - Federica Boffa

Poderi Gianni Gagliardo - Stefano Gagliardo

Rinaldi - Marta e Carlotta Rinaldi

Tenuta Santa Caterina - Guido Alleva

Vietti - Elena Penna e Luca Currado

Liguria

Bio Vio - Caterina Vio

Bisson - Pierluigi Lugano

Lombardia

Ballabio - Filippo e Mattia Nevelli

Ca’ del Bosco - Maurizio Zanella

Cà Maiol - Alessandro Marzotto

Cantina Chiara Ziliani - Chiara Ziliani

Vitari - Davide Bettini

Monte Rossa - Emanuele Rabotti

Mosnel - Giulio e Lucia Barzanò

Nino Negri - Danilo Drocco

Selva Capuzza - Luca Formentini

Sincette - Ruggero Brunori

Trentino

Bellaveder - Andrea Luchetta

Cantine Ferrari - Matteo, Marcello, Alessandro e Camilla Lunelli

Foradori - Elisabetta Foradori

Maso Martis - Roberta Giuriali Stelzer

Moser - Francesco Moser

Pojer e Sandri - Mario Pojer e Fiorentino Sandri

San Leonardo - Anselmo e Carlo Guerrieri Gonzaga

Vin de la Neu - Nicola Biasi

Alto Adige

Alois Lageder - Clemens Lageder

Erste + Neue - Andrea Moser

Salurnis - Nicolò Panizza e Andrea Nardin

Tenuta J. Hofstätter - Martin Foradori Hofstätter

Veneto

Bortolomiol - Elvira Bortolomiol

La Collina dei Ciliegi - Massimo Gianolli

Masi - Sandro Boscaini

Masottina - Federico Dal Bianco

Monte Del Fra’ - Marica Bonomo

Montelvini - Alberto Serena

Pasqua - Riccardo Pasqua

Ruggeri - Paolo Bisol

Sartori - Andrea Sartori

Tedeschi - Sabrina Tedeschi

Tonello - Diletta Tonello

Villa Sandi - Giancarlo Moretti Polegato

Zenato - Nadia Zenato

Friuli Venezia Giulia

Aganis - Simone, Alessio e Fabio Cecchetto

Livio Felluga - Laura Felluga

Marco Felluga - Ilaria Felluga

Specogna - Cristian e Michele Specogna

Terre di Plovia - Albino Armani

Emilia Romagna

Enio Ottaviani - Davide e Massimo Lorenzi

Mossi - Marco Profumo

Venturini Baldini - Julia Prestia

Toscana

Arrighi - Antonio Arrighi

Belpoggio - Enrico Martellozzo

Borgo Scopeto - Elisabetta Gnudi Angelini

Castellare di Castellina - Paolo Panerai

Castello del Terriccio - Vittorio Piozzo di Rosignano

Fattoria il Casalone - Pepi Lignana

Isole e Olena - Paolo De Marchi

Le Potazzine - Gigliola Giannetti

Marchesi Antinori - Albiera Antinori

Mazzei - Filippo Mazzei

Montevertine - Martino Manetti

Poggio al Tesoro - Caterina Mastella Allegrini

Sanlorenzo - Luciano Ciolfi

Tenuta Biserno - Niccolò Marzichi Lenzi

Tenuta di Argiano - Bernardino Sani

Villa Le Prata - Anna Vittoria Brookshaw

Marche

Velenosi - Marianna Velenosi

Villa Bucci - Ampelio Bucci

Umbria

Lungarotti - Chiara Lungarotti

Lazio

Casale del Giglio - Antonio Santarelli

Famiglia Cotarella - Dominga, Enrica e Marta Cotarella

Abruzzo

Ciavolich - Chiara Ciavolich

Codice Citra - Sandro Spella

Tenuta Cerulli Spinozzi - Enrico Cerulli

Valentini - Francesco Paolo Valentini

Campania

Feudi di San Gregorio - Antonio Capaldo

Mastroberardino - Piero Mastroberardino

Ognostro - Marco Tinessa

Quintodecimo - Luigi Moio

San Salvatore 1988 - Peppino Pagano

Puglia

Cantele - Paolo Cantele

Gianfranco Fino - Gianfranco Fino

Polvanera - Filippo Cassano

Basilicata

Elena Fucci - Elena Fucci

Calabria

‘A vita - Francesco De Franco

Librandi - Paolo Librandi

Sicilia

Colosi - Piero e Pietro Colosi

Cusumano - Diago e Alberto Cusumano

Donnafugata - Antonio e Josè Rallo

Frank Cornelissen - Frank Cornelissen

Tasca D’Almerita - Alberto Tasca d’Almerita

Sardegna

Mesa - Gavino Sanna