Identità Golose: la guida 2022 che premia i migliori ristoranti d’Italia e d’Abruzzo

Non solo ristoranti, ma anche pizzerie e cocktail bar nella nuova guida Identità Golose 2022, che premia le eccellenze in Italia e anche in Abruzzo. 1055 le insegne descritte, 227 in più rispetto all’anno scorso e 218 novità assolute.

All’Abruzzo sono riservate in totale 27 schede, di cui 6 riservate a Pescara e provincia. Per la prima volta rientra, tra le pizzerie, la New Sporting di Montesilvano, e Soms di Pescara. Sempre in città troviamo anche Nole.

Doppietta a Civitella Casanova con i già recensiti e riconfermati La Bandiera e Il Ritrovo d’Abruzzo. A queste si aggiungono Tamo di Spoltore.

A proposito di new entry nella guida Identità Golose, in Abruzzo spiccano i nomi di Giangi, pizzeria famosa di Arielli, Leon d’Oro di Martinsicuro, Da Lincosta a L’Aquila e Manetta a Roseto degli Abruzzi.