Guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso 2023: due indirizzi da salvare in Abruzzo

Pronta per essere sfogliata alla ricerca degli indirizzi più golosi. È la nuova guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso 2023. Al suo interno un vero e proprio percorso di piacere con 620 indirizzi in totale, 50 novità e 29 i locali che ottengono il massimo riconoscimento con 2 nuovi ingressi in classifica.

Giunta alla dodicesima edizione, quest’anno in collaborazione con Club Kavè - Il Club dell'Espresso Italiano.

Pasticceri & Pasticcerie 2023 evidenzia tanti nuovi indirizzi in tutta Italia, Abruzzo compreso. Un universo variegato caratterizzato dalla parità di genere con una presenza sempre più corposa di brave professioniste e dalle sorprendenti pastry chef.

“Anche quest’anno la Guida Pasticceri & Pasticcerie traccia i maestri dell’arte bianca che, dal Sud al Nord, ci raccontano attraverso le loro creazioni i sapori dei nostri territori e il meglio che le eccellenze Made in Italy offrono”. Dichiara Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso “La Sostenibilità diventa un concetto sempre più presente nella scelta degli ingredienti, nella produzione, nel design e nel packaging esaltando la bontà dei prodotti.”

Il riconoscimento più alto è quello delle Tre Torte, risultato raggiunto da 29 locali tra cui 2 nuovi ingressi. Inoltre, fuori classifica, Gambero Rosso premia con lo speciale Tre Torte d’Oro Iginio Massari, pezzo di storia dell’alta pasticceria.

A seguire 63 locali hanno raggiunto le Due Torte. Sono poi stati assegnati 10 premi speciali e, in appendice, troviamo una sezione dedicata ai migliori pastry chef che operano nei più importanti e grandi ristoranti italiani.

E l’Abruzzo come si è piazzato nella guida? Trova posto all’interno della sezione Migliori Due Torte 2023 di Gambero Rosso.

Con un punteggio di 87 troviamo Pannamore di Vasto, mentre, con un solo punto in meno, c’è Caprice di Pescara.