La nuova guida ai migliori Bar d’Italia 2024 di Gambero Rosso: tutte le insegne premiate nel Pescarese

Gambero Rosso ha presentato la sua nuova Guida Bar d’Italia 2024 e in questa edizione troviamo ben 36 insegne premiate in tutto l’Abruzzo. Molte di queste si trovano a Pescara, dove spiccano diversi bar storici e conosciuti non solo in città.

Di sicuro non passa inosservato il grande trionfo di Caprice di Fabrizio Camplone, storica attività pescarese pluripremiata. Quest’anno ottiene una stella per le sue Tre Tazzine e Tre Chicchi - il massimo riconoscimento - per 10 anni consecutivi.

Ma non è l’unica insegna premiata in città e nel resto della provincia. Tra i bar che Gambero Rosso consiglia, ci sono:

Dolcezze Nascoste, Pescara: 1 tazzina, 2 chicchi

Emozioni Italiane, Pescara: 2 tazzine, 2 chicchi

Fiorilli Coffee Lab, Pescara: 2 tazzine, 2 chicchi

Nole, Pescara: 2 tazzine, 2 chicchi

Le Petit Café, Pescara: 2 tazzine, 1 chicco

PIMoon Caffetteria Speciality, Pescara: 2 tazzine, 2 chicchi

Caffetteria Anna, Manoppello: 1 tazzina, 1 chicco

Bar Gelateria 490, Montesilvano: 1 tazzina, 2 chicchi

Pasticceria Adriatica, Montesilvano: 1 tazzina, 2 chicchi

Mercato del Pane, Montesilvano: 2 tazzine, 1 chicco

Bar Centrale, Penne: 2 tazzine, 2 chicchi

Caffè degli Artisti, Pianella: 3 tazzine, 2 chicchi

Per quanto riguarda gli altri migliori bar in tutto l’Abruzzo secondo la nuova guida 2024 di Gambero Rosso troviamo: