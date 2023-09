Gambero Rosso premia le migliori pizzerie d’Abruzzo 2024: 8 sono nel Pescarese

Gambero Rosso, nella nuova guida Pizzerie d’Italia 2024, ha assegnato i Tre Spicchi, le eccellenze al piatto, e Tre Rotelle, le migliori pizze al taglio, alle insegne di tutta Italia che si sono distinte per qualità. In totale sono 22 le insegne abruzzesi premiate, di cui 8 pizzerie si trovano nel Pescarese.

I Tre Spicchi, il massimo riconoscimento, e i premi speciali sono andati tutti ad attività del Chietino e una nel Teramano. Sono La Sorgente di Guardiagrele, che ha conquistato anche una stella perché premiata con i Tre Spicchi per il decimo anno consecutivo, Giangi Pizza e Ricerca di Arielli e Impastatori Pompetti di Roseto degli Abruzzi. I premi speciali sono stati assegnati a La Sorgente di Guardiagrele per “La Migliore Carta dei Dolci”, e a Pizzeria Fermenta di Chieti per “La Migliore Carta delle Bevande”.

Le migliori pizzerie d’Italia 2024 secondo Gambero Rosso a Pescara e in provincia sono:

Donna Tina, Pescara: Due Rotelle

Trieste Pizza, Pescara: Due Rotelle

Carpe Diem Diversamente Pizza, Montesilvano: Due Spicchi

Mercato del Pane, Montesilvano: Due Rotelle

New Sporting, Montesilvano: Due Spicchi

Da Lello, Spoltore: Due Spicchi

Pizzeria Dai Viola, Caramanico Terme: Due Spicchi

La Rusticana, Città Sant’Angelo: Uno Spicchio

Di seguito le altre pizzerie premiate in Abruzzo per il 2024: