Gambero Rosso: 74 insegne abruzzesi tra i migliori ristoranti d’Italia 2024

Ristoranti d’Italia 2024, la nuova cuida del Gambero Rosso, è giunta alla sua 34esima edizione. Sono 2.485 le insegne recensite, con 324 novità. E anche questa volta Niko Romito, insieme a Massimo Bottura, conquista il titolo di migliore chef con un punteggio totale di 96 centesimi.

“All’indomani della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco e dopo un’estate rovente tra scontrini fuori taglia e dibattiti sulla crisi del settore, nonostante i sold out” racconta Laura Mantovano, direttore editoriale della guida, “il compito della guida è quello di tirare le somme, cogliere tendenze, senza dimenticare di valorizzare solide realtà. Le difficoltà, a partire dalla sostenibilità economica, esistono, vanno studiati nuovi modelli, non è più tempo di formalismi ma certo è che la ristorazione d’autore dalla forte identità, in Italia, ha ancora molto da dire”.

In questo scenario di riconoscimenti culinari, come si colloca l’Abruzzo? In un tripudio di sapori, la guida raccoglie i migliori con i suoi 74 locali censiti in Abruzzo, di cui 7 che fanno il loro ingresso per la prima volta. Risulta inoltre una distribuzione omogenea tra tutte le province, con Pescara e Teramo a guidare la classifica.

Accanto alla grande star, Niko Romito, che riconferma le sue Tre Forchette con il ristorante Reale e la sua cucina di analisi, esplorazione, meditazione, sintesi, la trattoria Vecchia Marina, storico locale del lungomare di Roseto, ottiene punteggio pieno con i Tre Gamberi, con partner Cantine San Marzano: un’isola del tesoro per chi naviga alla ricerca di sapori veri, solo pesce fresco, preferibilmente locale e sostenibile, declinato in un menu ampio che dalla carrellata di antipasti arriva fino ai dolci fatti in casa.

Due i Premi Speciali: al ristorante Cipria di Mare a Teramo va il Premio Qualità Prezzo, supportato da Ferzo Wines, per la sua buona cucina senza ostentazioni. Mentre al civitellese di Slovacchia, Frederik Lasso, il Premio Tradizione Futura, con partner Moët & Chandon, con Zunica 1880.

Ma vediamo ora tutti i ristoranti del Pescarese e nel resto dell’Abruzzo premiati da Gambero Rosso. Ricordiamo che le Forchette sono riservate ai ristoranti mentre i Gamberi alle trattorie.

Ristoranti e trattorie premiati in provincia di Pescara

La Bandiera, Civitella Casanova: Due Forchette, Un Gambero

Il Ritrovo d’Abruzzo, Civitella Casanova: Due Forchette

La Bilancia, Loreto Aprutino: Due Gamberi

Da Bacone, Pescara: Una Forchetta

Fattoria Galasso, Pescara: Due Gamberi

Nole, Pescara: Una Forchetta

Osteria del Mare, Pescara: Due Gamberi

Regina Elena, Pescara: Una Forchetta

Soms, Pescara: Due Forchette

Taverna 58, Pescara: Due Gamberi

La Zattera, Pescara: Una Forchetta

Osteria La Corte, Spoltore: Due Gamberi

Tamo, Spoltore: Due Forchette

Don Evandro, Popoli: Una Forchetta

Provina di Teramo

Arca, Alba Adriatica: Due Forchette

Il Palmizio, Adriatica: Una Forchetta

Massera Tattoni, Bellante: Due Gamberi

PerVoglia, Castellalto: Due Gamberi

Zunica 1880, Civitella Del Tronto: Due Forchette

Zenobi, Colonnella: Due Gamberi

Idea 18, Controguerra: Una Forchetta

Aprudia, Giulianova: Due Forchette

Lucia, Giulianova: Una Forchetta

Mosciano Sant’Angelo, Borgo Spoltino: Una Forchetta

Bistrot 24, Roseto degli Abruzzi: Una Forchetta

D.one Ristorante Diffuso, Roseto degli Abruzzi: Due Forchette

Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi: Tre Gamberi

Villa Cascignoli, Roseto degli Abruzzi: Un Gambero

Enoteca Centrale, Teramo: Una Forchetta

Cipria di Mare, Teramo: Due Forchette

Ebrius Restaurant, Teramo: Una Forchetta

Terra Di Ea, Tortoreto: Due Gamberi

Provincia de L’Aquila

Reale, Castel di Sangro: Tre Forchette

Materia Prima, Castel di Sangro: Una Forchetta

Mammaròssa, Avezzano: Due Forchette

L’Angolo d’Abruzzo, Carsoli: Due Forchette

Elodia, L’Aquila: Due Forchette

Da Lincosta, L’Aquila: Due Gamberi

Rêver, L’Aquila: Una Forchetta

Taverna de li Caldora, Pacentro: Due Gamberi

La Corniola, Pescocostanzo: Una Forchetta

Chichibio, Roccaraso: Una Forchetta

Clemente, Sulmona: Due Gamberi

Provincia di Chieti