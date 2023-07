50 Top Pizza premia tre pizzerie del Pescarese

Sono tre le pizzerie pescaresi premiate da 50 Top Pizza e inserite nell’attesa guida 2023 e una di queste si trova proprio in città.

Si tratta di Le Maschere, situata nello stesso palazzo dove nacque Ennio Flaiano. La pizza è cotta nel forno a legna. Le farciture vanno dalle classiche alle più sperimentali, sono golose e risultano ben digeribili anche per le lunghe lievitazioni. Oltre alla pizza, Le Maschere propone diversi piatti in chiave innovativa. Non perdetevi i dolci, buoni e belli nella presentazione. Il locale è elegante e molto curato negli arredi. Il servizio di sala è accogliente, il personale è preparato e molto gentile.

Le altre due si trovano a Montesilvano. Tra le pizzerie eccellenti ci sono Carpe Diem – diversamente pizza, una realtà consolidata con a capo il pizzaiolo Emilio Brighigna e la moglie Angelica De Berardinis. È il punto di riferimento della pizza napoletana in Abruzzo.

L’altra è invece La Pizzeria New Sporting, direttamente sul mare. Alberto Dì Michele patron e pizzaiolo è da anni un punto di riferimento per gli amanti della pizza. Una ricerca costante nel comparto impasti, che spaziano dal classico al contemporaneo e alla pala romana sempre ben riusciti, ed un servizio molto attento e professionale fanno sì che l’esperienza sia decisamente positiva.

