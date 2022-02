Prolungamento dell'asse attrezzato, Masci: "Avvio dei lavori entro il 2022"

Gli interventi che riqualificheranno tutta la zona del porto di Pescara “realisticamente verranno realizzati entro il 2022. I 15 milioni, che ballavano da circa dieci anni, sono già nella disponibilità del Comune”.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci definisce rispondendo a IlPescara, i tempi con cui il volto della zona porto cambierà, grazie al prolungamento dell'asse attrezzato fino al porto e l'abbattimento della sopraelevata a trombetta che sovrasta la pineta dannunziana nel tratto di San Silvestro Spiaggia.

Tempi brevi, dunque, dopo l'approvazione da parte della Giunta della convenzione fra Comune, Regione Abruzzo e ministero delle Infrastrutture, annunciata dal sindaco il 25 gennaio scorso sulla sua pagina Facebook. Quindici milioni che, in realtà, serviranno anche a portare avanti altri interventi finalizzati, sottolinea Masci “al miglioramento della viabilità, ma soprattutto alla modifica totale dell'area rendendola più vivibile e sostenibile. Chi pensava il contrario ha sbagliato totalmente. La zona migliorerà in eleganza, sostenibilità dando anche nuova vivibilità all'area fluviale”. Le risorse, ha quindi ricordato, saranno impiegati anche per interventi in via Andrea Doria e via Benedetto Croce con quest'ultima che sarà ampliata all'altezza di via Amerigo Vespucci portando a termine, ha sottolineato, “un'opera attesa da 60 anni”, oltre ad intervenire anche sulla riqualificazione della riviera sud: dal porto turistico al porto canale.