Zona rossa in provincia di Pescara: ecco i comuni dove sarà prorogata

Il presidente Marsilio ha firmato l'ordinanza in cui si elencano i comuni della provincia di Pescara che rimarranno in zona rossa

Tredici comuni in provincia di Pescara restano in zona rossa. Lo ha deciso il presidente della Regione Marsilio che ha firmato l'ordinanza numero 11 con la quale dispone la proroga delle massime restrizioni solo nei comuni in cui si registra ancora una situazione critica sul fronte dei contagi.

I comuni interessati sono:

Caramanico Terme

Cepagatti

Città Sant’Angelo

Lettomanoppello

Manoppello

Montesilvano

Pescara

Pianella

Picciano

Scafa

San Valentino in Abruzzo Citeriore

Spoltore

Turrivalignani

L'ordinanza sarà in vigore sino a diverso provvedimento di revoca. Per i comuni di Collecorvino e Loreto Aprutino, è stato disposto un monitoraggio costante da parte della Asl al fine di valutare eventuali ulteriori restrizioni. Per gli altri comuni del Pescarese di fatto torna in vigore la zona arancione in cui attualmente è inserito l'Abruzzo.