Zona rossa in Abruzzo, Sclocco chiarisce: "Gli studi degli psicologi sono aperti"

Gli studi degli psicologi sono aperti anche quando c'è la zona rossa. Lo chiarisce Marinella Sclocco, che svolge appunto la professione di psicologa.

La consigliera comunale, a proposito dell'ordinanza della Regione Abruzzo che entra in vigore da oggi (18 novembre), spiega infatti che i lavoratori come lei sono pienamente operativi perché "la nostra è una professione sanitaria per cui è possibile spostarsi".

Non è necessario dire che ci si sta recando da uno psicoterapeuta, ma "basta portare con sè una autocertificazione in cui scrivere il nome del professionista e il numero di telefono dello studio, così da consentire la verifica in caso di controllo", precisa la Sclocco.