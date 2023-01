Marsilio esalta la Zona economica speciale: "Le aziende vogliono venire in Abruzzo"

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, esprime tutta la sua gioia dopo la notizia che molte imprese sono interessate ad avviare la loro attività nell’ambito della Zona economica speciale: “È la cartina al tornasole della grande attrattiva che, in ambito economico, l’Abruzzo può offrire a livello internazionale. Le procedure semplificate per ottenere l’autorizzazione unica, arrivata dopo un solo mese e mezzo dall’avvio del procedimento, sono la conferma che l’economia, e quindi anche i livelli di occupazione, possono crescere superando barriere burocratiche a volte insormontabili”.

Poi il governatore ringrazia “il gruppo Arvedi, leader internazionale dell’acciaio e siderurgia, per aver scelto una struttura dismessa da anni a Punta Penna per realizzare il nuovo stabilimento. Prezioso il lavoro portato avanti dal commissario della Zes, Mauro Miccio, che in questi mesi ha saputo proporre i territori compresi nella Zes, tanto da ricevere 138 manifestazioni di interesse. Abbiamo intrapreso un percorso che nel medio periodo porterà grossi benefici all’intero territorio abruzzese”, conclude Marsilio.