La proposta di Zennaro: “Si valuti la riapertura serale in sicurezza per bar e ristoranti”

Secondo il deputato abruzzese del gruppo misto Antonio Zennaro "si dovrebbe rivalutare, per ristoranti e bar, anche la riapertura serale, nel rispetto di tutte le norme e nei limiti del coprifuoco, magari esteso alla mezzanotte”.

“Lo stop and go, come i saldi per un giorno e poi di nuovo l'annuncio dei negozi chiusi per il weekend, non aiuta l'economia – dichiara Zennaro – e, oltre al danno finanziario per le imprese del commercio, soprattutto per quelle della somministrazione, c'è in gioco la tenuta psicologica di tanti operatori, il governo non può cavarsela con le misure di ristoro attuali, irrisorie e assolutamente inadeguate”.