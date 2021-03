Zennaro: “Grazie al nuovo commissario arrivano in Abruzzo gli anticorpi monoclonali”

Con l'intervento del generale Figliuolo sono state reperite 150.000 dosi per il trattamento dei pazienti positivi al Covid-19

Il deputato abruzzese della Lega, Antonio Zennaro, fa sapere che stanno arrivando anche nella nostra regione, e presto saranno disponibili nelle quattro province, gli anticorpi monoclonali destinati al trattamento di pazienti positivi al Covid-19: “Una buona notizia per l'Abruzzo - commenta - che fa ben sperare rispetto alla gestione dell’emergenza sanitaria”.

E aggiunge: “Grazie al nuovo commissario, il generale Figliuolo, finalmente è stato reperito un primo lotto di 150mila dosi di anticorpi monoclonali da distribuire in tutta Italia, un farmaco decisivo per trattare pazienti asintomatici o in fase iniziale al fine di ridurre la carica virale e impedire il peggioramento della malattia. Dopo un anno sprecato dall'ex commissario Arcuri, questo rappresenta un cambio di passo importantissimo”.