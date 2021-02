La proposta della consigliera Zamparelli di Fdi: "Qr code per rilanciare il patrimonio museale e cittadino di Pescara"

Utilizzare il sistema dei Qr Code per rilanciare il patrimonio museale e cittadino di Pescara. La proposta arriva dalla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Zamparelli, che propone l'adozione del sistema di riconoscimento per inserire la nostra città e i suoi siti d'interesse in un "catalogo" interattivo di ultima generazione.

I Qr code sono codici a risposta rapida utilizzabili con dispositivi mobili e pc che forniscono in tempo reale una serie di infomazioni. L'obiettivo del progetto, presentato nella commissione comunale competente, è quello di coinvolgere i poli museali e le risorse turistiche cittadine:

Partiremo proprio dal Museo Cascella, in occasione del centenario della nascita di Pietro, e via via allargheremo gli orizzonti a tutte le altre opere per realizzare una vera e propria rete dei siti di interesse e un bacino informativo quanto più esteso possibile nel segno dell’interattività. In primo luogo daremo impulso dai siti del Comune “Shopping & life, la piattaforma dell’e-commerce, e “Virtual Tour”

In questo modo verrà ridisegnata anche l'immagine di Pescara coniugando risorse culturali e turistiche per lo sviluppo economico. per la sostenibilità economica, si stanno già verificando i costi e l'impegno è di reperire risorse sui capitoli di spesa legati alle sponsorizzazioni coinvolgendo anche la Regione: