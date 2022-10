Writer arrestati in India, la sindaca di Spoltore: "Confidiamo che tornino presto"

Come riporta l'agenzia Dire, la sindaca di Spoltore Chiara Trulli auspica una rapida soluzione per la vicenda dei writers arrestati in India, tra i quali c'è il suo concittadino Daniele Starinieri, 21 anni: "La prossima settimana la questione dovrebbe definirsi", afferma Trulli, auspicando che i giovani possano essere rilasciati e tornare a casa.

La sindaca è, infatti, in contatto con la famiglia di Starinieri e segue la vicenda sin dal primo momento. Gli altri giovani sono Gianluca Cudini (24 anni) di Tortoreto, Baldo Sacha (29 anni) di Monte San Vito (Ancona) e Paolo Capecci (27 anni) di Grottammare (Ascoli Piceno).

Due giorni fa è arrivato il primo via libera, da parte del giudice di Mumbai, alla richiesta di rilascio su cauzione dei quattro italiani, fermati dalle forze dell'ordine locali perché ritenuti responsabili di aver imbrattato due carrozze di un treno nuovo di zecca della metropolitana di Ahmedabad, che si sarebbe dovuto inaugurare di lì a poco, e di essere entrati in un'area vietata.