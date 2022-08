Al via il bando della Regione per i voucher Alta Formazione con i rimborsi delle tasse universitarie

La Regione Abruzzo contribuirà al pagamento delle tasse per i corsi universitari, per i master di primo e secondo livello e per i corsi di specializzazione post lauream. È quanto prevede l’ultimo avviso pubblicato oggi sullo sportello digitale della Regione Abruzzo denominato Voucher Alta Formazione. Il contributo per ogni studente può arrivare a 3000 euro con il rispetto di alcuni parametri indicati nell’avviso. Le spese che verranno rimborsate fanno riferimento a quelle sostenute nell’anno accademico 2021-2022: per ottenere il rimborso lo studente dovrà dimostrare, per quanto riguarda i corsi universitari, il superamento degli esami o il conseguimento del diploma di laurea oppure, per quanto riguarda i master e i corsi di perfezionamento post lauream, il superamento degli esami finali.

Rispetto agli anni precedenti sono state apportate alcune importanti modiche: è stato innalzato a 60 mila euro il tetto reddituale entro il quale si può richiedere il rimborso del voucher a fronte dei 25 mila delle precedenti edizioni; sono state previste alcune premialità riferite all’età dello studente richiedente e alla sede in Abruzzo nella quale si svolge il corso universitario, il master e il corso di specializzazione. Altra novità è la presentazione della domanda che potrà essere fatta esclusivamente on line sulla piattaforma digitale della Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it il cui accesso è consentito con lo SPID.

Il voucher di Alta formazione è finanziato con i fondi europei dell’FSE 2014-2020 con una dotazione finanziaria di 930 mila euro. La gestione dell’avviso, l’istruttoria delle domande e la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto verranno gestite dagli uffici regionali in collaborazione con la FIRA Abruzzo. Le domande si possono presentare dalle ore 9 di oggi, 11 agosto, fino alle ore 20 del 24 settembre 2022. L’avviso è consultabile all’indirizzo https://selfi.regione.abruzzo. it/menu_items/voucher-alta- formazione