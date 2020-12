I volontari dell’Udc proseguono la consegna dei pacchi alimentari e della spesa [FOTO]

I volontari dell’Udc proseguono la consegna dei pacchi alimentari e della spesa. Il capogruppo Pignoli ricorda come l’iniziativa andrà avanti per tutto dicembre anche in considerazione dell’approssimarsi del Natale: “Un progetto che stiamo portando avanti assieme al coordinatore cittadino Serraiocco e al consigliere comunale Fiorilli”.

“Siamo soddisfatti perché - spiega Pignoli - solo in questa settimana abbiamo consegnato un centinaio di pacchi alle famiglie bisognose della nostra città e agli anziani soprattutto che non possono uscire di casa. Grazie al grande lavoro che stiamo portando avanti grazie al Mercato Solidale e ai nostri volontari presso il Carrefour di Pescara Portanuova di Piazza D’Angelosante e il Tigre di via Malagrida”.

Si andrà avanti nelle prossime settimane per andare incontro a chi, come evidenziato dal modello Isee, non percepisce reddito o rientra nella fascia di bisogno. Per tutti coloro che vogliono, c’è anche la possibilità di rivolgersi al numero di telefono 085-428346 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) per poter ricevere il pacco a casa.