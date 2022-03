Almeno due voli giornalieri con Milano Linate, approvata una risoluzione nella prima commissione regionale

Una risoluzione per garantire almeno due voli giornalieri da e per Pescara Linate.

È quella presentata dai consiglieri regionali della Lega, Montepara e D'Incecco, e votata all'unanimità dalla prima commissione.

Per i due esponenti leghisti il collegamento con il secondo aeroporto di Milano è fondamentale per l'Abruzzo e strategico anche come scalo per viaggi internazionali.

«Siamo contenti che la nostra risoluzione, in difesa del territorio e di molti pendolari, è stata caldeggiata dall'intera commissione», commentano i consiglieri Montepara e D'Incecco, «questa risoluzione è stata pensata in difesa dell'Abruzzo e dei suoi collegamenti con Linate, aeroporto italiano leader per il traffico di passeggeri, che è fondamentale specie come hub per i viaggi internazionali. Per queste considerazioni anche il cda della Saga, tramite il suo presidente Vittorio Catone, ha formalizzato la proposta a Ita spa per incrementare i collegamenti a tre frequenze giornaliere, ma a oggi non vi è stata nessuna risposta dalla compagnia. La diminuzione dei voli tra Linate e Pescara non è più accettabile, dunque chiediamo ogni iniziativa utile affinché Ita spa possa garantire il medesimo servizio erogato prima della sensibile riduzione».