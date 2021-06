Vittorio Catone è il nuovo presidente della Saga, la società che gestisce l'aeroporto

Vittorio Catone è il nuovo presidente del cda della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. La nomina è avvenuta questa mattina 29 giugno durante l'assemblea dei soci che ha provveduto anche ad approvare il nuovo bilancio della società.

Catone, già presidente del consiglio comunale di Montesilvano e nipote dell'ex parlamentare Giampiero Catone, ha militato nelle fila dell'Udc e del Pdl come consigliere provinciale e come presidente dell'assise di Montesilvano. Giornalista, prende il posto del presidente uscente Enrico Paolini. Il nuovo vice presidente della Saga è invece Alessandro D'Alonzo.

Il capogruppo in Regione della Lega Vincenzo D'Incecco:

"Esprimo al neo presidente della Società abruzzese gestione aeroporto, Vittorio Catone, i più sinceri auguri di buon lavoro, confidando che la sua figura rappresenti il vero ' cambio passo' per lo scalo più importante della nostra regione. Il gruppo consiliare Lega Salvini Premier è a disposizione del presidente Vittorio Catone e di Davide Calcedonio Di Giacinto, componente del consiglio di amministrazione, quale supporto per le migliori azioni sia per l'aeroporto sia per il territorio "