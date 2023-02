Di Iacovo esulta per la vittoria di Elly Schlein alle primarie Pd: "Si apre una nuova storia per la sinistra"

Il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Di Iacovo esulta per la vittoria di Elly Schlein alle primarie Dem, che di fatto la incoronano come nuova segretaria del Pd: "Si apre una nuova storia per la sinistra di questo Paese - scrive Di Iacovo in una nota - Con Elly Schlein lanciamo la nostra sfida alla Meloni. Straordinaria affermazione del popolo della sinistra in tutto Paese e nella nostra Pescara, una comunità che chiede a gran voce un cambiamento radicale di rotta, di persone e di metodi ma che non ha perso le speranze".

Di Iacovo spiega che "sono amico di Elly Schlein da oltre un decennio, abbiamo condiviso tante esperienze politiche ma questa è stata l’avventura più bella. Ci siamo scritti poco fa e, dopo i festeggiamenti, è subito il momento di mettersi al lavoro per aprire finalmente una nuova storia per la sinistra di questo paese. Dopo i fallimenti della precedente classe dirigente, c’è finalmente una nuova comunità che guiderà questo partito, fatto di giovani, di donne e di outsider con idee, proposte, ed energie che faranno sì che il Pd diventi finalmente un partito di sinistra, moderno, aperto e da combattimento".

E conclude: "Le nostre parole d’ordine saranno lavoro, ecologia, cultura, diritti, innovazione. Con Elly Schlein lanciamo la nostra sfida alla Meloni e la vinceremo perché stavolta esprimiamo, senza le ambiguità del passato, una visione della società, della politica e della vita radicalmente diversa da quella di questo governo di estrema destra".