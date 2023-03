Vito Partipilo pronto a scendere in campo come quarto candidato sindaco per le elezioni comunali a Silvi

Vito Partipilo è pronto a candidarsi alla carica di sindaco a Silvi. La candidatura non è stata ancora ufficializzata ma il consigliere di centrosinistra è pronto alla corsa elettorale del 14 e 15 maggio. Si tratterebbe quindi del quarto candidato considerando il sindaco uscente Andrea Scordella, Linda Di Francesco che proviene dalla stessa area politica di Partipilo, e Massimo Blasiotti della lista "Silvi e basta". L'obiettivo è offrire un'alternativa all'attuale governo di centrodestra, che possa abbracciare varie correnti ed elettori che si riconoscono nel centrosinistra, ed è pronto anche ad una convergenza con la lista della Di Francesco per porre di nuovo i cittadini al centro del mandato amministrativo:

"I cittadini e la città stessa di Silvi hanno diritto ad avere nuovamente una propria dignità, e dobbiamo anche farci trovare preparati all'imminente nascita della Nuova Pescara, una realtà importante con la quale confrontarsi per evitare di diventare solo la prima periferia a nord della più grande città abruzzese. Una città, come la nostra, che pone al centro il turismo quale volano economico e sociale, non può permettersi in alcun modo di non avere cura del territorio, in tutte le sue peculiarità e composizione e della costante e ciclica attenzione all’ambiente”.