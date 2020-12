Vitalizio revocato a Ottaviano Del Turco, il caso arriva in Senato. La presidente Elisabetta Casellati ha convocato l’ufficio di presidenza per mercoledì 16 dicembre alle ore 15 con un consiglio “ad hoc” che si occupi del caso, scoppiato in questi ultimi giorni dopo che l’ex ministro della giustizia Claudio Martelli aveva lanciato l’allarme sulle condizioni di salute di Del Turco, ex segretario del Psi ed ex presidente della Regione Abruzzo, affetto da tumore e altre malattie.

La revoca del vitalizio a Ottaviano Del Turco era stata decisa in virtù della condanna definitiva a 3 anni e 11 mesi pronunciata dalla cassazione nell’ottobre 2018 per “induzione indebita” in relazione all’inchiesta su “Sanitopoli”. Giulio Sottanelli, del coordinamento regionale di Azione, ha dichiarato:

“La delibera dell’ufficio di presidenza del Senato è sbagliata e frettolosa. Sbagliata perché non tiene conto né del fatto che Del Turco è stato prosciolto da tutte le accuse di associazione per delinquere, corruzione e falso, né delle circostanze a dir poco inquietanti di questa vicenda. È rimasta, ad oggi, in piedi solo la sua condanna definitiva a 3 anni e 11 mesi, riferita al reato di “induzione indebita“ (che non era neppure in vigore all’epoca dei fatti): una condanna basata esplicitamente su una prova meramente indiretta”.

Sottanelli evidenzia che "a fine processo non è rimasta in piedi alcuna prova diretta" e che "nel corso del dibattimento non è stata fatta piena luce sulla veridicità di molti riscontri. Non solo: la condanna si fonda esclusivamente su delle fotografie (che neppure mostrano il denaro oggetto della presunta dazione), la cui autenticità è oggetto di contestazione sulla base di perizie di importati esperti, e su queste basi Del Turco ha chiesto la revisione del processo che sarà discussa davanti alla Cassazione all’udienza del 30 aprile 2021".

È pertanto "evidente anche da questo quanto inopportuna e frettolosa sia stata la delibera adottata dal Senato contro una persona di 76 anni, malata e che necessita di cure giornaliere importanti. Una persona che, tra l’attività sindacale e quella istituzionale, ha dedicato la propria vita al bene comune".