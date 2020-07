Visite per invalidità ed accompagnamento ferme da mesi a Pescara: Pignoli pronto ad andare in procura

Il perdurare della sospensione delle visite da parte della Asl per accompagnamento, invalidità, indennità al lavoro e patenti speciali è inaccettabile. A parlare è il consigliere comunale e capogruppo Udc Pignoli che interviene in merito al problema che sta interessando molti cittadini, e che prosegue anche dopo la fine della fase critica dell'emergenza Coronavirus. Il consigliere si è detto pronto a rivolgersi alla procura, ricordando che il servizio è già ripreso per l'accompagnamento a malati di tumore, ma sono rimaste indietro le richieste di centinaia di persone che sono immobilizzate a letto e che aspettano il riconoscimento economico.

Cumuli di pratiche in giacenza all’interno della ASL di Pescara. Non è più possibile che centinaia di persone siano da tempo in attesa per cui, in mancanza di risposte, mi vedrò costretto a presentare un esposto alla procura di Pescara per interruzione di pubblico servizio perché non è tollerabile che per alcune tipologie di malati si prendano le precauzioni anti Covid e per altri no.