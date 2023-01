Malattie rare, il consigliere Blasioli (Pd) chiede di potenziare lo sportello e riportare il servizio da Cepagatti a Pescara

A seguito della visita ispettiva fatta allo sportello per le Malattie rare del distretto sanitario di Cepagatti il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Blasioli si appella alla Regione e alla Asl perché la struttura venga potenziata con l'assunzione di un infermiere, ma anche perché si preveda al suo “ritorno” nel presidio ospedaliero di Pescara dal quel è stato dislocato in piena pandemia per proteggere le persone fragili che vi si rivolgono e dunque evitare che si potessero contagiare. Spostamento che, fa sapere, sarebbe previsto ed è per questo che annuncia un'altra visita negli spazi pescaresi dove dovrebbe essere trasferito.

L'occasione per Blasioli anche per verificare con i proprio occhi quelle infiltrazioni registrate al piano superiore e createsi a seguito delle forti piogge che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni. Infiltrazioni di cui comunicazione l'aveva data la stessa Asl spiegando che al piano attualmente vuoto, sono già previsti lavori di ristrutturazione per il tetto anche perché la struttura ospiterà a nuova casa della comunità. Ristrutturazione che dovrebbe avvenire grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. “L’arrivo dei fondi rappresenta senza dubbio un’ottima notizia – commenta Blasioli -, tuttavia muffe e infiltrazioni non rispondono ai requisiti igienico-sanitari previsti per strutture destinate ad attività ambulatoriali. Attendo quanto prima comunicazione di un intervento risolutivo, così da sospendere la segnalazione agli organi ispettivi”.

Ad accoglierlo nella struttura di Cepagatti è stata la dottoressa Silvia Di Michele. Nel ricordare il ruolo importantissimo svolto dallo sportello istituito nel 2013 in seno all'Unità operativa complessa di pediatria e quattro anni dopo diventato “centro di riferimento regionale per le malattie rare (rivolto anche agli adulti) e per lo screening neonatale esteso”, lo sportello “svolge molteplici funzioni che vanno dal supporto alla consulenza, alla cura delle relazioni con associazioni e centri specializzati, all’autorizzazione di prescrizioni mediche, fino alla prevenzione e all’esecuzione di test diagnostica. Tuttavia – incalza Blasioli -, il distretto di Cepagatti non è idoneo a svolgere attività ambulatoriale. Oltretutto, nella delibera regionale del 2017 era prevista l’assunzione di un infermiere e di un assistente amministrativo, mentre oggi la dottoressa Di Michele era completamente sola. Come può operare in questo modo lo sportello di coordinamento regionale? Come è possibile gestire cartelle cliniche e programmare appuntamenti, per oltre duemila pazienti in Regione, senza alcun supporto?”, si chiede l'esponente dem.

“Chiediamo ad Asl e giunta Regionale di dotare celermente lo sportello di tutti gli strumenti indispensabili a svolgere efficientemente le mansioni cui è proposto. Intanto potenziando l’organico assumendo almeno un infermiere, e poi ripristinando il servizio all’interno del nosocomio pescarese, magari tenendolo operativo a Cepagatti periodicamente. In tal senso, stando a quanto riferito dalla dottoressa Di Michele, ci sarebbe l’impegno della Asl a destinare allo sportello uno spazio al pianterreno della palazzina del covid hospital, soluzione ideale soprattutto per la prossimità con la farmacia, dove pazienti e familiari devono comunque recarsi per il ritiro dei farmaci dopo le consulenze, così da non costringerli a macinare chilometri tra una sede e l’altra e perdere più di una giornata di lavoro. Per questo motivo – conclude - nei prossimi giorni mi recherò anche a Pescara per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e chiedere conto della dotazione organica”.