Catalano su visita Figliuolo: “Associazioni di protezione civile lasciate sole dalla giunta Masci”

Stefania Catalano interviene sull’annunciata visita del generale Figliuolo al centro vaccinale di Pescara per ricordare che le associazioni di protezione civile sono state “lasciate sole, senza forze né risorse, dalla giunta Masci, che non risponde alle richieste di incontro e ora non risponde neppure all’interrogazione urgente presentata dal nostro gruppo consiliare”.

L'esponente del Pd ha infatti presentato, nell’ultima seduta del consiglio comunale, un'interrogazione sui mancati rimborsi alle associazioni impegnate nello screening e nella campagna vaccinale, e la giunta continua a non rispondere “nonostante il regolamento del consiglio comunale imponga alla giunta di rispondere entro cinque giorni - evidenzia la Catalano - La giunta Masci si sta approfittando dell’enorme senso di responsabilità dei volontari pescaresi”.

E ancora: “I pescaresi, e anche il commissario Figliuolo, devono sapere che questi volontari da mesi stanno svolgendo un lavoro straordinario e faticoso di cui tutti abbiamo conosciuto la disponibilità, la gentilezza, l’efficienza, e lo stanno facendo togliendo ormai da mesi tempo prezioso ai propri affetti ed al proprio lavoro. La legge impone ai Comuni un rimborso delle spese vive, ma la giunta Masci si volta dall’altra parte: non risponde alle loro lettere, non risponde alle nostre interrogazioni, diserta le commissioni appositamente convocate. Solo l’altissimo senso di responsabilità sta spingendo i volontari a proseguire con così tanta dedizione il lavoro che tutta Italia sta conoscendo, nonostante il trattamento che stanno ricevendo”.