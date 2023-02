Il deputato D'Alfonso visiterà il carcere di San Donato: "Necessario renderlo più vivibile e dignitoso"

Il deputato del Pd, Luciano D'Alfonso, sarà in visita nella casa circondariale di San Donato a Pescara venerdì 10 febbraio.

D'Alfonso, alle ore 9, entrerà nel carcere con una delegazione di giuristi e di esponenti della politica e della cultura.

Effettuerà una visita sopralluogo per verificare le condizioni di quella struttura che presenta alcune rilevanti criticità e riscontrare le eventuali situazioni di affollamento, le modalità di svolgimento dei servizi e i progetti in atto, anche in relazione alle attività socialmente utili previste dalla norma.

«Perseguire ogni possibile iniziativa», scrive il parlamentare democratico, «per garantire che la casa circondariale possa essere un luogo pienamente conforme alle finalità rieducative della pena previste dalla Costituzione, è un dovere connesso all’esercizio del mandato parlamentare, che nel caso dell’onorevole D’Alfonso è reso più urgente anche dal ricorrere dei dieci anni dalla sua assoluzione con formula piena nel processo che lo vide coinvolto. Un processo che dimostrò la legittimità delle sue condotte di sindaco eletto e rieletto dai cittadini, e l’inconsistenza delle accuse di coloro che ambivano a renderlo inquilino del carcere di via San Donato per rimuoverlo dall’agone politico cittadino. Quel tentativo fallì in tribunale per la sua falsità, ma determinò purtroppo l’arresto del processo di trasformazione della città in atto nel 2008. A distanza di quindici anni appare sempre più necessario svolgere azioni concrete per rendere più vivibile e dignitoso per i lavoratori e per i detenuti quel carcere, coltivando sempre l’idea dell’equità della giustizia come garanzia per la convivenza civile».