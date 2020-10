È stata annullata la visita in Abruzzo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, programmata per venerdì 23 ottobre.

A informare che il viaggio del premier non ci sarà è il senatore Gianluca Castaldi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo quanto spiega Castaldi nel motivare la scelta di annullare la visita nella nostra regione di Conte: «Le modalità della visita, per come sono state pensate, non sarebbero state coerenti con le disposizioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre in tema di manifestazioni, convegni e congressi. Il presidente Conte, consapevole di dover dare il buon esempio, mi ha comunicato la rinuncia alla visita nella nostra regione: resto comunque fiducioso sul fatto che, non appena l'andamento della pandemia lo permetterà, individueremo una nuova data utile per ospitare il Ppesidente Conte nella nostra regione».