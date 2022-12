Violenza contro le donne, la Regione stanzia 940 mila euro per contrastarla e altri 20 mila euro andranno al Centro uomini maltrattanti

Via libera alla nuova programmazione della Regione Abruzzo in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Sono 940 mila euro i fondi che saranno investiti per la loro tutela, 695 mila dei quali destinati ai centri antiviolenza e le case rifugio con i restanti 245 mila che serviranno a finanziare misure di sostegno per le vittime, come interventi abitativi o azioni di reinserimento lavorativo.

A renderlo noto è l'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale a seguito dell'approvazione da parte della giunta del piano regionale degli interventi da lui proposto.

“Anche questa programmazione – dichiara Quaresimale – farà leva sulle strutture presenti sul territorio che aiutano a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza di genere. Mi riferisco in particolare ai centri antiviolenza e alle case rifugio, oltre al fatto che il piano regionale prevede contributi economici per il sostegno alle vittime”. “Il confronto avviato con le associazioni che si occupano della violenza di genere – aggiunge – è stato fruttuoso perché ci ha aiutato a capire le singole realtà sul territorio in modo da essere più incisivi sul contrasto e la prevenzione della violenza di genere”.

Nella programmazione è stato inoltre previsto uno specifico contributo di 20 mila euro “per finanziare – conclude l’assessore regionale – l’attività del Centro per uomini maltrattanti (Cam), uno dei pochi presenti in Italia” e per la precisione, come raccontato dai suoi stessi operatori a IlPescara, uno degli unici due presenti in tutto il centrosud.