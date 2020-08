Pagnanelli dice basta a violenze e degrado in città: "La Lega ha fallito sulla sicurezza"

Il consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli, ex presidente del consiglio, attacca l'amministrazione Masci dopo i "numerosi episodi di violenze ed abuso di alcol in strada degli ultimi giorni", evidenziando come ciò confermi "il fallimento delle politiche anti degrado e per la sicurezza tanto decantate dalla Lega nell’ultima campagna elettorale":

"È giunta l’ora - afferma Pagnanelli - che il sindaco e il partito del Carroccio ammettano il loro fallimento e chiedano scusa per avere negli anni passati attaccato la precedente amministrazione di centro sinistra colpevole a loro dire di non risolvere il problema".

Per risolvere tale questione, secondo l'esponente Dem, "è necessario un intervento di potenziamento di tutti i controlli da parte delle forze dell’ordine, circostanza quest’ultima che il centrosinistra chiese con un odg nel consiglio straordinario dell’anno scorso in piazza Santa Caterina, ma che si vide respinto dalla maggioranza".

Pagnanelli, preannunciando che prossimamente il Pd chiederà un consiglio comunale straordinario sul tema della sicurezza e del degrado, conclude: "Fa sorridere il fatto che sia lo stesso consigliere Foschi, presidente della commissione “sicurezza” (e non un consigliere di opposizione!), a denunciare degrado e atti vandalici, ammettendo candidamente che l’amministrazione sta fallendo relativamente alla sicurezza".