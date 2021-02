Serraiocco annuncia: “Ho il Covid, grazie di cuore ai medici dell’ospedale di Pescara”

Con una nota ufficiale Vincenzo Serraiocco ha annunciato di aver contratto il Covid, approfittandone per rivolgere un “grazie di cuore a medici, infermieri e operatori sociosanitari dell’ospedale di Pescara per il gran lavoro che stanno facendo ormai da quasi un anno per curare tutte quelle persone colpite dalla pandemia”.

Il coordinatore cittadino dell’Udc, che è anche dirigente nazionale del partito con delega allo sport, ha dunque voluto rendere pubblica la sua esperienza: "Da qualche tempo anche io sono purtroppo positivo". E aggiunge: "Insieme vinceremo questa battaglia". Proprio dall’interno del Covid Hospital, spiega Serraiocco, “sto toccando con mano da una parte la sofferenza di chi è ricoverato e lotta contro questo virus e dall’altra di chi lavora senza sosta per assistere i degenti e salvare vite umane”.

“Solo chi viene toccato da questo virus capisce cosa vuol dire. Coloro che quotidianamente si occupano della cura delle persone positive, nonostante la difficoltà del momento, stanno dimostrando ancor di più oggi, se ce ne fosse bisogno, grandi capacità professionali, ma ancor prima umane, per cui a loro va il mio incontrastato grazie”.

Gli auguri di una pronta guarigione sono arrivati a Serraiocco dal capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli, dall’assessore all’ascolto del disagio sociale Nicla Di Nisio e, infine, dal consigliere comunale Berardino Fiorilli.