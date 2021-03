D'Incecco esulta per la rimozione di Arcuri: "Missione compiuta, finalmente"

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale approva la decisione del premier Mario Draghi, ritenendo che tale scelta potrà avere effetti positivi anche per la gestione dei vaccini a Pescara e, più in generale, in tutto l'Abruzzo

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale D'Incecco esulta per la rimozione del commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, che era stato nominato dal precedente governo.

In un post pubblicato su Facebook, l'esponente del Carroccio ha espresso parole di approvazione per la decisione del premier Mario Draghi, ritenendo che tale scelta potrà avere effetti positivi anche per la gestione dei vaccini a Pescara e, più in generale, in tutto l'Abruzzo.

Ecco le sue parole: "Rimosso il commissario Arcuri, al suo posto designato il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie, presidente Draghi. Missione compiuta! Finalmente. Ecco perché era importante andare al governo... anche per questo!".