Si dimetterà il consigliere comunale Vincenzo D'Incecco, è il capogruppo della Lega

Il consigliere comunale Vincenzo D'Incecco, che ricopriva il ruolo di capogruppo della Lega, si dimetterà.

È stato lui stesso ad annunciarlo nel corso della seduta di giovedì 6 aprile dell'assise civica.

Ma lo farà non prima del consiglio comunale di giovedì prossimo e l'ufficializzazione ci sarà lunedì 17 aprile.

«Oggi in consiglio comunale per la mia ultima dichiarazione di voto sul bilancio di previsione 2023», scrive in una condivisione su Facebook D'Incecco.

Che poi aggiunge: «Sono orgoglioso di far parte di questa maggioranza. Sono orgoglioso di essere stato capogruppo della Lega in consiglio comunale e di aver vissuto questi scranni per 14 anni. Una storia d'amore incredibile che non finirà mai».

D'Incecco è anche consigliere regionale e si dedicherà a questa attività anche per lasciare spazio a un altro collega di partito che potrà così entrare in consiglio comunale.

«Al consigliere Vincenzo D’Incecco, il quale ha annunciato le dimissioni da consigliere comunale, va il mio ringraziamento per quanto ha finora fatto per la città

di Pescara e per lo spirito di collaborazione», dichiara il sindaco Carlo Masci.