A Villa Cipressi di Città Sant'Angelo in arrivo nuovi parcheggi per il cimitero e un centro polivalente

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo intende investire in progetti di riqualificazione della zona di Villa Cipressi. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, da noi contattato in merito a due interventi che sono previsti a breve e nel medio termine nella importante località del comune angolano.

"Si tratta di un centro polivalente che diverrà un punto centrale di aggregazione e di servizi per la cittadinanza della zona, per il quale è stata approvata fino ad ora solo la fase di progettazione, e nei prossimi anni verrà realizzato con fondi comunali con fondi separati rispetto a quelli che si pensava di poter intercettare inizialmente. All'interno vi saranno spazi polivalenti per le associazioni del territorio, delle stanze per dispense farmaceutiche considerando che sarà presto aperta una farmacia a piano di Sacco, e un ambulatorio medico. Daremo quindi un punto di riferimento importante.

È invece già stato approvato dalla giunta il progetto riguardante i parcheggi davanti al cimitero di Villa Cipressi, dove sarà realizzato un parcheggio a due piani in via del Cimitero per servire una strada molto stretta dove è difficile attualmente sostare. Infine investimenti anche per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero stesso."