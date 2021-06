Il consiglio comunale dice sì alla vigilanza ambientale nella Pineta Dannunziana

La Pineta Dannunziana avrà un servizio di vigilanza ambientale per la tutela del patrimonio verde. Lo ha deciso il consiglio comunale che ha approvato la mozione presentata dai consiglieri del M5s, che aveva come primo firmatario il consigliere Paolo Sola.

I consiglieri Sola e Alessandrini hanno evidenziato come la Pineta sia un elemento identitario della città e dunque va tutelata dagli incendi e atti vandalici avvenuti nelle ultime settimane:

"Troppo spesso intere zone della Riserva sono lasciate all’incuria o diventano luogo per l’abbandono di rifiuti di ogni tipo, per non parlare dei danneggiamenti al patrimonio floro-faunistico dovuti spesso anche alla mancanza di cultura e adeguate informazioni sull’importanza della biodiversità dell’intera zona”

Anche durante l'ultima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Di Vincenzo, è emersa l'urgenza di alzare il livello di attenzione con fototrappole e videosorveglianza. I consiglieri Lettere e Di Renzo:

“Il servizio proposto andrà infatti sia nella direzione di garantire un controllo per la tutela della flora e della fauna, sia di sviluppare nei cittadini una cultura ed una consapevolezza sull’importanza della Riserva e sulle azioni necessarie a tutelare la sua ricchissima biodiversità.

A questo andrà ad aggiungersi una sorveglianza costante contro l’abbandono di rifiuti, situazioni di degrado e mancata manutenzione delle strutture, ed una preziosa (ora più che mai) vigilanza antincendio”. Un servizio previsto per l’intero perimetro della Riserva, da strutturare attraverso il ricorso ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale con adeguate e certificate competenze in materia ambientale, naturalistica e di tutela del mondo animale."

I consiglieri pentastellati assicurano la massima vigilanza affinchè la mozione diventi subito concreta dopo questo impegno formale per tutelare un patrimonio così importante della città.