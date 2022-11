Vigilantes per l'apertura e chiusura dei parchi e strutture sportive a Città Sant'Angelo: al via la sperimentazione

Dal 16 novembre fino al 31 dicembre, a Città Sant'Angelo sarà attivo un nuovo servizio sperimentale per l'apertura e chiusura controllata dei parchi. L'amministrazione comunale, infatti, ha fatto sapere che la società di sicurezza Deasecurity che già si occupa dell'apertura al pubblico degli ascensori nel centro storico, ora provvederà con i suoi vigilantes anche all' l'apertura e la chiusura controllata dei parchi e delle strutture sportive sul territorio comunale. L'iniziativa è in fase sperimentale e riguarderà le aree verdi e strutture in : via Colle Macine, strada Circonvallazione, via Gabriele D'Annunzio, via della Sorgente, via Levante, via Fonte Umano, via dei Ciclamini, via Leonardo Petruzzi, via Aterno Pescara, via Ludovica Antinori, via Aldo Moro, via Colle delle More.

Il sindaco Matteo Perazzetti, da noi raggiunto, ha spiegato:

"È una sperimentazione che abbiamo voluto affrontare per contrastare l'utilizzo di spazi pubblici in spazi non consoni, per prevenire situazioni di forte disagio in orari notturni. Abbiamo voluto garantire maggiore sicurezza ai cittadini e una maggiore sicurezza negli spazi pubblici. Avere una società che gira per aprire e chiudere questi spazi pubblici fa da deterrente per chi intende utilizzare questi spazi. È un periodo di prova per poi, in caso di riscontro positivo, il prossimo anno affidare con un vero e proprio appalto dedicato il servizio di apertura e chiusura di parchi e impianti sporitivi".