Il rendering del progetto del resort sulla riviera di Porta Nuova, Masci: "Pescara vince la sfida del cambiamento" [VIDEO]

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, nel condividere un video del rendering, tesse le lodi del progetto della De Cecco per un nuovo albergo/resort che sarà costruito lungo la riviera di Porta Nuova nello spazio antistante lo stabilimento balneare "Le Canarie".

Parliamo dell'area compresa tra il Paolo VI e la caserma della guardia di finanza.

Nell'ambito del progetto è prevista anche una grande piazza nella quale verrà reinstallato il tanto discusso calice di Toyo Ito che venne tolto da piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) dopo essersi rotto.

Il progetto di De Cecco ha ricevuto anche l'approvazione del presidente di Confcommercio Pescara mentre Carla Tiboni, presidente dei Premi Flaiano, ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno dell'opera dell'artista giapponese.

Questa la descrizione del progetto che fornisce il primo cittadino: «Una grande piazza di ottomila metri quadrati sul mare, un parco con piante ad alto fusto, prati verdi, dune di sabbia, fontane d'acqua scrosciante. Una nuova opera dell'artista Tojo Ito, al centro della piazza, per significare la rinascita culturale segnata in questi anni da Pescara. Un albergo di altissimo livello, quattro stelle superior, con piscina, sale riunioni, cascate d'acqua sulle facciate, ristoranti gourmet. Un imprenditore pescarese, a capo di una multinazionale in crescita esponenziale, che crede nella nostra città e investe sullo sviluppo turistico di Porta Nuova. Una riviera sud totalmente rinnovata, più bella, più attraente, più vivibile. Pescara si trasforma, vince la sfida del cambiamento, guarda al futuro, all'innovazione nel nome della sostenibilità ambientale».