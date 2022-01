"Pescara, la città della fuga in avanti", il video per presentare la città al Giro d'Italia

Un video per presentare la città di Pescara al prossimo Giro d'Italia.

Si chiama "Pescara, la città della fuga in avanti" ed è quello che ha girato l'amministrazione comunale.

«Questo video l'abbiamo girato per presentare la nostra città al Giro d'Italia», spiega il sindaco Carlo Masci, «cinquantanove secondi di emozioni e bellezza. A maggio, la carovana ciclistica più importante d'Europa, insieme al Tour de France, si fermerà due giorni a Pescara, sapremo come accoglierla per far sentire a tutti i partecipanti il nostro amore per lo sport».

A questo link il video condiviso dal sindaco Carlo Masci: https://www.facebook.com/1415581410/videos/1065580827540550/