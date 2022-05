L'annuncio del vicesindaco Santilli: "Le scuole Michetti e Croce saranno disponibili per l'avvio del nuovo anno scolastico"

Il vicesindaco e assessore Gianni Santilli ha annunciato che per l'inizio del prossimo anno scolastico (2022/2023) saranno completato i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici della scuola media Michetti e della scuola Benedetto Croce. A settembre, dunque, salvo imprevisti per ora non prevedibili, gli alunni torneranno in aula nelle loro originarie sedi. La scuola Michetti si trova in via del Circuito mentre la Croce in via Scarfoglio. Oggi è stato condotto un sopralluogo sul posto dallo stesso Santilli e dal responsabile dei lavori Andrea Veschi.

Il vicesindaco da noi interpellato ha spiegato che i cantieri stanno rispettando i tempi previsti di riconsegna nonostante le problematiche sorte da qualche mese a causa del rialzo sensibile del costo delle materie prime edilizie che comunque saranno risolte con varianti ai lavori in corso d'opera per ottimizzare le spese:

"La ditta di Roma che si sta occupando dell’intervento alla scuola Michettiancora questa mattina ci ha garantito il rispetto dei tempi previsti per la riconsegna dell’immobile all’amministrazione. In tal senso è stata infatti predisposta una variante finalizzata a ottimizzare gli interventi e ad accelerare l’esecuzione delle opere, tenendo d’occhio l’incremento del costo dei materiali che in questa fase storica sta creando molte difficoltà al settore edilizio. Perché questo avvenga non abbiamo mai smesso, nemmeno per un solo giorno, di vigilare e di monitorare l’andamento dei cantieri, perché fin dall’inizio abbiamo sempre avuto presenti le difficoltà dei ragazzi e delle famiglie." Per il cantiere della scuola Michetti, inoltre fa sapere il vicesindaco, la ditta ha preso l'impegno di aumentare il personale al lavoro proprio per poter rispettare i tempi richiesti.

"Riguardo alla “Benedetto Croce”, la ditta locale Di Zio conta addirittura di anticipare il completamento dell’intervento e di eseguire quindi la pulizia degli spazi interni e il riposizionamento degli arredi in tempo utile per la ripartenza delle lezioni."