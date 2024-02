Il capogruppo di Forza Italia Renzetti: "Arrivato il momento di rivedere la viabilità in viale Marconi"

«Sicuramente oggi è arrivato il momento di rivedere la viabilità su via Marconi: il collaudo delle opere eseguite e l’apertura di via Benedetto Croce, che doterà la città di un nuovo, funzionale e alternativo asse di collegamento tra nord e sud, ci permetterà di alleggerire la pressione proprio su via Marconi, rivedendo la disciplina delle corsie di marcia e ripristinando i parcheggi. Era questa la linea di indirizzo data dal Gruppo di Forza Italia al sindaco Masci lo scorso 19 gennaio, nella riunione finalizzata a fissare le priorità dell’agenda di governo nell’ultimo scorcio della consiliatura e nella quale abbiamo individuato anche step precisi di intervento, partendo dal primo, appunto la riorganizzazione immediata della viabilità e della mobilità su Porta Nuova».

A dirlo è il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara, Roberto Renzetti ufficializzando la posizione dell’intero gruppo consiliare degli azzurri.

La questione della viabilità e dei cantieri di Porta Nuova sta facendo discutere all'interno della maggioranza di centrodestra.

Renzetti poi aggiunge: «Su via Marconi si è sostanzialmente detto tutto e il contrario di tutto. Di fatto, riassumendo l’intera vicenda, va ricordato che il centrodestra cinque anni fa, quando si è insediato al Comune, si è ritrovata tra le mani un progetto confezionato e approvato dalla giunta Alessandrini pochi giorni prima della fine di quella esperienza di governo della sinistra a Pescara, un progetto finanziato con una somma importante, che prevedeva di modificare completamente la mobilità sull’asse in favore del trasporto pubblico e della mobilità ciclabile, ma dimenticando forse, che via Marconi è un asse commerciale strategico di collegamento con ricadute importanti sul territorio. Il centrodestra aveva due scelte: mandare all’aria quel tesoretto e ricominciare da zero una progettazione senza avere certezza delle risorse, o intanto realizzare quell’iniziativa, ma contemporaneamente agire sull’intero sistema viario del quartiere, anche in termini di riqualificazione, per poi decidere gli asset definitivi. È stata scelta la seconda strada, ma ormai i tempi sono maturi per andare avanti rispetto a quell’intervento: a giorni, come avevamo già detto al sindaco, verrà terminato definitivamente l’intervento che ha consentito di aprire e realizzare la nuova via Benedetto Croce, che oggi ha le dimensioni necessarie per diventare asse alternativo a via Marconi. Questo significa che ora ci sono le condizioni opportune per ripensare l’assetto viario di via Marconi, che è una scelta di buon senso che va incontro alle esigenze dei cittadini, degli operatori economici, del territorio. Ripensare via Marconi significa ripristinare i parcheggi tolti, significa ripristinare una viabilità snella e fluida adeguata al contesto, rivisitando anche le corsie dei mezzi pubblici. È finalmente possibile operare tale scelta e il gruppo di Forza Italia invita il sindaco Masci a procedere senza ulteriori esitazioni in tal senso perché tornare sui propri passi è sempre legittimo e possibile».