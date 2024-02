Il centrosinistra replica al consigliere Di Pino: "Capiamo l'imbarazzo di darci ragione su viale Marconi dopo quattro anni"

“Comprendiamo l’imbarazzo del consigliere Salvatore Di Pino e degli altri esponenti della attuale maggioranza, che per quattro anni hanno difeso la variante Masci-Trisi che ha trasformato viale Marconi in una superstrada a quattro corsie senza nemmeno alleggerire il traffico, ma il consigliere attualmente leghista dovrebbe spiegare come ha fatto a impiegare così tanto tempo per dare ragione a noi, agli esercenti, ai residenti, agli autisti della Tua, a tutti coloro cioè che in questi quattro anni hanno evidenziato quel che era ovvio, cioè che la variante Masci-Trisi era un clamoroso pasticcio”.

Con queste parole i consiglieri comunali del centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iaocovo del Pd, con i consiglieri Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli (Sclocco sindaco), rispondono all'esponente del centrodestra che sul progetto di viale Marconi li ha accusati di cambiare posizione “a seconda della stagione politica”.

“Di Pino, così come i suoi colleghi di centrodestra, ha avuto innumerevoli occasioni per dimostrare di aver capito i limiti della variante Masci-Trisi – aggiungono -. Fin dal 2021 abbiamo presentato ordini del giorno in consiglio comunale per fermare i lavori e aprire un tavolo con chi protestava, ma i consiglieri di centrodestra hanno sempre votato a favore della variante Masci-Trisi bocciando la richiesta di stop”.

“Mentre Di Pino, i consiglieri e gli assessori difendevano quella variante – proseguono i consiglieri d'opposizione -, i costi sono raddoppiati e la città è rimasta ostaggio per 853 giorni di un cantiere infinito, per arrivare, dopo quattro anni, a capire anche loro che il loro progetto era peggiorativo rispetto all’iniziale idea di tre corsie, nata su iniziativa dell’assessore Civitarese, poi approvata a giugno 2019 e non nel 2018, come fa finta di ricordare male Di Pino”.

“Sulla coscienza, però, si portano decine di attività economiche sull’orlo del lastrico e un quartiere intrappolato. Perché, allora, in questi anni, hanno sempre difeso la variante Masci-Trisi delle quattro corsie? Forse perché – concludono - dietro quella variante, approvata all’unanimità dalla giunta di centrodestra nel settembre 2021, non ci sono solo il sindaco Masci e il suo dirigente di fiducia Trisi, ma i suggerimenti di una intera coalizione”.