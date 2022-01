Viale Marconi, Caroselli (Pd): "Bisogna restituirla a cittadini e commercianti"

«Bisogna restituire viale Marconi ai cittadini e ai commercianti».

A chiederlo è il segretario cittadino del Partito Democratico, Antonio Caroselli.

«Abbiamo raccolto per settimane il malcontento della cittadinanza residente e non», dice Caroselli, «con i nostri consiglieri comunali e il circolo del Pd di zona "Di Vittorio" continueremo a mobilitarci per restituire viale Marconi a chi la vive e alla città tutta».

«Un progetto sbagliato, attuato anche peggio», prosegue Caroselli, «che sta mettendo in ginocchio tutta Pescara: zero spazio per camminare e passeggiare, nessuna pista ciclabile per la mobilità sostenibile, riduzione del verde pubblico, difficoltà per il parcheggio e il conferimento della nettezza urbana dei residenti, impossibilità di usufruire del commercio di zona, traffico e confusione a causa delle rotatorie. Questo progetto, diametralmente diverso da quello pensato dalla precedente amministrazione, destina viale Marconi alla morte. Un’arteria storica ed importante come questa va restituita a chi la vive e a tutta la città avendo in mente una chiara idea urbanistica e di mobilità. Noi crediamo in un viale Marconi che permetta a famiglie, studenti, donne e uomini di poter vivere la città, di passeggiare e fruire dei negozi di zona, che sostenga la mobilità sostenibile e sia integrata con un grande progetto urbanistico per Pescara: verde, moderna ed europea».