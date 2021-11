Viale Marconi, Carota sconfessa Rapposelli: “Il suo punto di vista è personale e non espressione di Fd'I”

Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Carota sconfessa il consigliere comunale Rapposelli, che sulla vicenda di viale Marconi aveva criticato l'operato del suo collega di partito, l'assessore al commercio Alfredo Cremonese. Carota, dunque, prende le distanze dalle dichiarazioni di Rapposelli, definendole “totalmente personali e non rappresentative della volontà del partito a cui appartengo. La linea di Fratelli d’Italia, infatti, è in favore dell’amministrazione comunale, del buon operato del sindaco e dell’assessore al commercio, figura determinante in questo momento e di mediazione con gli operatori del settore, rispetto ad un progetto ambizioso”.

Per Carota "il piano di lavoro, anche grazie a un continuo dialogo con la Regione, ha obiettivi ben chiari: un'idea di città, strategicamente ben collegata da Montesilvano a Francavilla, e ben oltre, con mezzi di trasporto ecosostenibili. Il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile è cruciale nella sfida per la modernizzazione, non solo per le importanti ricadute ambientali e di ritorno di immagine ma anche per l’impatto determinante sulla qualità della vita dei cittadini, tutti elementi vitali per il rilancio e lo sviluppo della città".