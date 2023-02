Viale Marconi, si va verso l'attivazione di tutti i semafori intelligenti installati

Il primo semaforo intelligente è stato attivato e la prima rotatoria aperta. Venerdì 10 febbraio si potrebbe avere una risposta definitiva sul quando anche gli altri e di conseguenza anche le altre rotatorie di viale Marconi entreranno pienamente in funzione. Cosa che, per dovere di cronaca, è stato già annunciato avverrà entro la metà di febbraio.

In commissione lavori pubblici, infatti, ci sarà l'assessore comunale Luigi Albore Mascia convocato dal presidente Massimo Pastore. Secondo alcune informazioni non confermate sembra che i collaudi, come annunciato nelle settimane scorse, siano stati portati avanti dalla Tua con i test superati. Insomma si andrebbe spediti verso il completamento della nuova viabilità fatti salvi gli incroci dove i semafori intelligenti dovrebbero comunque essere posizionati a breve.

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio, si è intanto tenuto l'incontro con i tecnici in commissione conferma Pastore, nel corso del quale è stato ripercorso l'intero iter che ha riguardato la realizzazione della nuova viabilità di viale Marconi contro cui, nonostante il vicino completamento, restano critici i comitati Strada parco bene comune e Salviamo viale Marconi che attendono il pronunciamento del consiglio di Stato sul ricorso presentato.