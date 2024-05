Viabilità in via Fara, a Bolognano: sì al completamento dei lavori grazie all'arrivo dei finanziamenti

"Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accettato la richiesta di finanziamento, avanzata a marzo scorso dal comune di Bolognano, relativamente al progetto di completamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità di via Fara, a Piano d’Orta, per un importo complessivo di 150 mila euro”. Lo comunica il sindaco, Guido Di Bartolomeo.

“Ad ottobre 2023 – ricorda il primo cittadino – abbiamo riconsegnato alla collettività una strada sicura e decorosa, grazie alla prima parte dei lavori che hanno interessato il tratto, anche di valenza paesaggistica, che dall’innesto con la strada provinciale 56 prosegue fino all’area abitata in contrada Fara. Con l’ottenimento delle nuove risorse economiche si potrà riqualificare anche il restante percorso stradale che dal cavalcavia raggiunge il cimitero fino ad arrivare alla caserma della polizia. Gli uffici competenti stanno predisponendo il progetto esecutivo e, concluso l’iter burocratico-amministrativo, si procederà con l’indizione della gara d’appalto. Manifesto viva soddisfazione – commenta il Sindaco – perché si porta a compimento un’altra opera rientrante nella programmazione di questa amministrazione comunale, indispensabile per la viabilità automobilistica e pedonale di una vasta zona del nostro territorio trascurata da ben oltre un decennio”, conclude Di Bartolomeo.