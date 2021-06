Lavori per la nuova via Pantini, il caso finisce in Parlamento: interrogazione di Fratoianni (Sinistra Italiana)

Il caso riguardante il taglio degli alberi di via Pantini a Pescara finisce in Parlamento.

Infatti è stata presentata un'interrogazione al ministro dell'Ambiente da parte di Nicola Fratoianni.

«Sinistra Italiana Abruzzo», fa sapere il segretario regionale Daniele Licheri, «si è attivata insieme al nostro ufficio legislativo della Camera e abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Ambiente tramite il nostro deputato Nicola Fratoianni sulla vicenda di Via Pantini a Pescara».



«Siamo convinti che la "soluzione" agita e agitata dal sindaco di Masci di radere al suolo una parte della riserva regionale non possa essere tollerabile», aggiunge Licheri, «inutile mettere le mani avanti e appellarsi a mancanze del passato, crediamo che le istituzioni e in particolare il consiglio comunale possano e debbano trovare su input delle associazioni e dei cittadini che si sono giustamente attivati e che ringraziamo, soluzioni alternative e fermare immediatamente i lavori salvaguardando il patrimonio arboreo non ancora abbattuto: è forse utile ricordare ai nostri amministratori che una volta eletti loro dovrebbero tutelare e custodire la nostra città e non diventarne i "padroni" assoluti. Visto la connivenza della Regione Abruzzo nel permettere un tale scempio ci siamo appellati al Ministero per tutelare un bene comune fondamentale per il futuro del nostro territorio: la Pineta d'annunziana. Nei prossimi giorni manderemo il testo completo dell'atto parlamentare».