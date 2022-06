Via Lazio, Del Trecco: "Il giorno dello sgombero degli abusivi dagli ultimi alloggi è sempre più vicino"

L'assessore alle politiche della casa, Isabella Del Trecco, ha annunciato sui social che "il giorno dello sgombero degli abusivi dagli ultimi alloggi di via Lazio, a Montesilvano, si fa sempre più vicino. Oggi lo abbiamo comunicato ad alcuni dei soggetti privati comproprietari dell’immobile con il Comune di Pescara, durante un sopralluogo congiunto sul posto per verificare gli interventi da attuare e le modalità di realizzazione".

Dunque anche la Del Trecco conferma che "entro il 25 giugno prossimo le famiglie, circa una ventina, che ancora abitano nel fabbricato senza alcun titolo né diritto, dovranno liberare gli spazi dalle masserizie, ossia dovranno togliere mobili, suppellettili e beni personali. Quella sarà per noi la deadline dopo la quale ogni giorno sarà considerato buono per intervenire, con l’amministrazione comunale e la polizia municipale di Montesilvano, per rimuovere tutte le situazioni di illegalità. Subito dopo pubblicheremo l’avviso per la vendita della nostra porzione di edificio al prezzo a base d’asta di 1.400mila euro".