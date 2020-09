La denuncia del consigliere Blasioli: "In via Chienti edificio abbandonato in un terrento incolto diventato rifugio per disperati" [FOTO]

Degrado ed abbandono, oltre ad una recinzione pericolante da mesi. Il consigliere regionale Pd Blasioli ha scritto al comitato ordine e sicurezza, al sindaco ed al dirigente comunale competente per chiedere spiegazioni in merito allo stato di un terreno privato a Pescara, in via Chienti, dove la recinzione è stata parzialmente abbattuta ed al cui interno si trova un fabbricato fatiscente ed abbandonato, diventato rifugio per senzatetto, tossicodipendenti e disperati.

Nel 2019 intervennero i vigili del fuoco per ripristinare la recinzione, spiega Blasioli, ma da allora è ancora pericolante e la situazione è peggiorata, considerando i rischi per i passanti visto che la strada è una delle vie d'accesso alle scuole della Tiburtina. Il 26 agosto scorso il consigliere ha inviato anche una segnalazione alla polizia municipale, che ad oggi non ha sortito alcun effetto:

Il rischio che qualcuno si faccia male non è l’unico che si corre, le due aperture della recinzione (su via Chienti e via Salara Vecchia) consentono inoltre l’accesso e il transito indisturbato a diversi disperati e tossicodipendenti che vanno a rifugiarsi nel rudere situato all’interno dell’appezzamento di terreno, per passarci la notte o per altri traffici che destano la preoccupazione dei residenti, famiglie in primis.

Per tale ragione ho voluto investire il comitato prefettizio, affinchè valuti se è il caso di intervenire con un coordinamento delle Forze dell’ordine per verificare la situazione presente all’interno del rudere e per l’adozione delle misure volte a ripristinare lo stato dei luoghi ed evitare ulteriori accessi e violazioni in futuro.