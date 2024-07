Eletti i nuovi vertici locali di Sinistra Italiana al termine dei due congressi pescaresi

Congresso cittadino e provinciale per Sinistra Italiana con l'elezione di Enrico Di Ciano alla carica di segretario del Circolo SI di Pescara e con l’elezione di Roberto Ettorre come segretario provinciale. Entrambi candidati alle amministrative di Pescara, nella lista Avs-Radici in Comune, hanno dichiarato:

“Il nostro obiettivo è radicare il partito nella provincia di Pescara, facilitando l’apertura di nuovi circoli e sulla base di un consenso diffuso attorno alle nostre proposte politiche – interviene Roberto Ettorre, nuovo segretario provinciale Si -, in difesa dei più deboli, coniugando la questione ambientale con la questione sociale: un partito aperto, ma con principi saldi e che contrasti la destra in ogni angolo della provincia”.

La riorganizzazione territoriale è un ponte tra l’eccezionale risultato elettorale di Sinistra Italiana nel progetto politico di Alleanza Verdi-Sinistra alle amministrative e alle Europee e la costruzione di un partito che apre i suoi circoli e i suoi organismi ai bisogni sociali vivi, sotto il segno propulsore dell’equità sociale, delle battaglie a difesa dei diritti.

“Organizzazione ed entusiasmo sono gli ingredienti con cui il nostro partito sarà presente in tutte le battaglie, a partire dalla difesa delle fragilità sociali, stando tra la gente”, dice Enrico Di Ciano, nuovo segretario del Circolo di Pescara SI. Daniele Licheri, segretario regionale di Si, ha commentato:

“Auguri ai segretari Enrico Di Ciano e Roberto Ettorre: c’è una richiesta forte che proviene dai territori di costruire luoghi di democrazia, spazi di discussione pubblici e ridare dignità alla partecipazione, per una politica che sia utile alla costruzione di un ragionamento collettivo. Con gli ultimi straordinari risultati elettorali abbiamo gettato le basi per ricostruire una comunità politica, con un atteggiamento di ascolto sul territorio”.

Nell’ultima tornata elettorale, SI nell’ambito del progetto politico di Alleanza Verdi-Sinistra ha conquistato 3073 voti alle amministrative di Pescara (pari al 5,2%). Anche la provincia di Pescara fa la parte del leone in Abruzzo, avendo conquistato Avs quasi 3mila voti in più (+2877 corrispondente a + 58%) nello stesso periodo. Daniela Santroni, delle segreteria regionale Si:

“Il percorso elettorale, dalle Regionali alle Europee, ci consente oggi di dire che una comunità politica, larga e rappresentativa, in grado di incidere sulla comunità locale, si costruisce insieme, con energia e passione, con un allargamento alle giovani generazioni"

Su Pescara, all’esito delle amministrative, la lista AVS-Radici in Comune ha già costituito un coordinamento cittadino, con Giulia Mistichelli (SI), Nicola Di Santo (Verdi), Alberto Di Nicola (Radici in Comune) che affiancherà il lavoro della consigliera comunale Simona Barba e si raccorderà con le segreterie politiche. Eletti ai congressi anche l’assemblea provinciale e il collegio di garanzia di Sinistra Italiana.